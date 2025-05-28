Белоруссия решила перенести часть учений с Россией

Белоруссия перенесет основные маневры учений «Запад-2025» вглубь страны

Белоруссия решила перенести основную часть учений «Запад-2025» вглубь страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова приводят в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Хренин отметил, что учения с Россией всегда были более интенсивными, чем те, которые проводят в Европе. Чтобы избежать напряженности в регионе, которая может возрасти из-за «шаблонных домыслов» стран-членов НАТО, Белоруссия перенесет часть маневров от западных границ вглубь своей территории.

«Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности», — говорится в заявлении.

Ранее в Балтийском море начались плановые учения Военно-морского флота России. В маневрах задействовано около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов и до 70 единиц военной и специальной техники.