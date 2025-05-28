Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 28 мая 2025Бывший СССР

Белоруссия решила перенести часть учений с Россией

Белоруссия перенесет основные маневры учений «Запад-2025» вглубь страны
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия решила перенести основную часть учений «Запад-2025» вглубь страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, его слова приводят в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Хренин отметил, что учения с Россией всегда были более интенсивными, чем те, которые проводят в Европе. Чтобы избежать напряженности в регионе, которая может возрасти из-за «шаблонных домыслов» стран-членов НАТО, Белоруссия перенесет часть маневров от западных границ вглубь своей территории.

«Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности», — говорится в заявлении.

Ранее в Балтийском море начались плановые учения Военно-морского флота России. В маневрах задействовано около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов и до 70 единиц военной и специальной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина резни на подростковой вечеринке в Иркутской области

    Раскрыта возможность Трампа начать новую фазу агрессии против России

    В России собрались создать абсолютно новый самолет за два года

    Спрос на премиальные смартфоны вырос

    МИД прокомментировал слова канцлера Германии о применении Украиной дальнобойного оружия

    В российской клинике пациентов начали развлекать при помощи необычного караоке

    В России задержали сторонника украинских праворадикалов

    11-летняя российская школьница приняла ванну и не выжила

    Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

    Белоруссия решила перенести часть учений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости