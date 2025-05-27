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15:18, 27 мая 2025Наука и техника

В Балтийском море начались учения ВМФ России

В Балтийском море начались плановые учения ВМФ России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Плановые учения Военно-морского флота (ВМФ) России начались в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Корабли флота вышли из пунктов базирования и провели развертывание в назначенных районах моря для выполнения задач. Всего к учению привлекут 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В маневрах задействовано около трех тысяч военнослужащих, 25 самолетов и вертолетов и до 70 единиц военной и специальной техники.

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима и отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов», — говорится в сообщении.

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В ходе учения экипажи будут решать противолодочные задачи и отрабатывать защиту от безэкипажных катеров. Также будут проведены практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Ранее в мае источники «Известий» сообщили, что в составе Военно-морского флота России создают морские полки беспилотных систем. Они позволят выполнять различные разведывательные и ударные задачи.

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