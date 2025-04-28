Подлодка «Красноярск» применила «Калибр» на учениях

МО РФ: АПЛ «Красноярск» поразила цель на расстоянии 1100 километров «Калибром»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» Тихоокеанского флота в ходе планового учения в Тихом океане применила крылатую ракету «Калибр». Об этом сообщило Министерство обороны России (МО РФ).

«Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" Тихоокеанского флота в ходе планового учения совершил скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по береговой цели», — говорится в сообщении.

Ракета успешно поразила цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели составило более 1100 километров.

На втором этапе учения АПЛ осуществила поиск подлодки условного противника и атаковала ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Объективный контроль подтвердил поражение имитированной подводной цели.

В Минобороны подчеркнули, что корабли и суда группировки Войск и Сил на северо-востоке России обеспечивали закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района.

Ранее в апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» и АПЛ проекта 885М «Ясень-М» являются серьезной угрозой для НАТО. Автор подчеркнул, что «Ясени» могут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».