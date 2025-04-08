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16:11, 8 апреля 2025Наука и техника

В США назвали российские «Ясени» угрозой для НАТО

19FortyFive: Российские подлодки «Ясень-М» — серьезная угроза для НАТО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 «Варшавянка» и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО. Преимущества подлодок назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

«Современные российские ударные подводные лодки, в частности, класса Kilo (западное обозначение проекта 636 — прим. «Ленты ру») и "Ясень-М", представляют серьезную угрозу господству НАТО на море», — пишет издание.

По словам автора, подводные силы России достаточно современны и многочисленны, поэтому в подводной войне Россия может бросить вызов НАТО. Он отметил, что эффективные ударные подлодки могут помочь установить господство в море, сковав действия надводного флота противника.

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В публикации подчеркнули, что «Ясени-М» будут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», а к преимуществам кораблей проекта 636.3 относят малозаметность.

Ранее в апреле журнал The National Interest писал, что российские ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противника. «Ясени-М» смогут нести до 32 ракет.

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