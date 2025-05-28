Белоусов оценил обстановку в зоне СВО

Белоусов: ВС РФ успешно ведут наступление на всех участках в зоне СВО

Российские войска успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета глав оборонных ведомств стран — участников ОДКБ, передает ТАСС.

Соединения армии России продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, отметил он.

При этом глава Минобороны отметил, что Запад не оставляет попыток нанести России стратегическое поражение, и назвал напряженной обстановку на постсоветском пространстве — на территории входящих в ОДКБ государств.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, почему была начата спецоперация. По его словам, СВО стала вынужденной мерой. Российский лидер заявил о стремлении Москвы завершить конфликт, не сдавая позиций.