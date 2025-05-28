Беженец из Курахово рассказал о наемниках в городе

РИА Новости: Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО

Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово Донецкой народной республики (ДНР) с самого начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал беженец из города в беседе с РИА Новости.

«Они с 2022 года там (...) Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — рассказал беженец.

Он отметил, что наемники занимались в городе рутинными деталями, например, ходили по магазинам.

Ранее беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках Вооруженных сил Украины. «Мамин [дом] за балкой [у артемовского террикона]. Там насыпь. И они там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи», — приводятся в публикации слова собеседника.