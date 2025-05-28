Безработный россиянин попался на госизмене

Безработного жителя Хакасии приговорили к 12 годам за перевод денег ВСУ

Апелляционный суд в Новосибирске оставил в силе приговор 30-летнему жителю Хакасии, осужденному по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Мужчина был приговорен к 12 годам колонии строгого режима в марте 2025 года. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

По данным ФСБ, в ноябре 2022 года безработный житель Абазы перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) для приобретения ими специальной автомобильной техники. После задержания он дал признательные показания.

Ранее Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Севастополе оставил в силе приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в государственной измене.