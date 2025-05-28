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16:58, 28 мая 2025Силовые структуры

Бывших топ-менеджеров российских банков осудили за миллиардный ущерб

В Москве суд приговорил бывших топ-менеджеров Рост-банка и Бинбанка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к восьми годам колонии общего режима бывших топ-менеджеров Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина за миллиардный ущерб коммерческим банкам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Их обязали выплатить 10 миллиардов рублей банку «Траст» (правопреемник Рост-банка и Бинбанка), который проходит потерпевшим по этому делу. Осужденные свою вину не признают.

По версии следствия, с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года банкиры совершали невыгодные сделки и причинили кредитным организациям многомиллиардный ущерб. Правоохранители выяснили, что подконтрольная осужденным компания Stratola Investments Ltd получила в Рост-банке кредит в размере, эквивалентном 2,6 миллиарда рублей, но так и не вернула эти средства. Она также получила в этом банке облигации «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 миллиарда рублей, которые были выведены в офшор и похищены.

Адвокаты отмечали, что на момент первого эпизода Кирилл Лубенцов еще не работал в банке, а в дальнейшем лишь пролонгировал решение о выдаче кредита, поэтому его вины в хищении нет. Сторона защиты также отрицала, что осужденные управляли Stratola Investments Ltd. Однако суд не встал на их сторону.

Ранее банкира и бывшего владельца Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева заочно приговорили к 14 годам за хищение 28,7 миллиарда рублей и злоупотребление полномочиями. Адвокаты оспорили этот приговор.

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