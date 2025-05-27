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20:04, 27 мая 2025Силовые структуры

Защита уехавшего во Францию бывшего сенатора и банкира обжаловала его приговор в России

Защита экс-банкира Пугачева, заочно осужденного в России, обжаловала приговор
Варвара Митина (редактор)
Сергей Пугачев

Сергей Пугачев. Фото: John Schults / Reuters

Защита банкира и бывшего владельца Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева оспорила его приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

В Тверском суде Москвы заявили, что уже зарегистрировали апелляцию. Ее рассмотрит Мосгорсуд, однако дата заседания еще не назначена.

Приговор Пугачеву вынесли 13 мая. Тверской суд Москвы заочно приговорил экс-банкира к 14 годам за хищение 28,7 миллиарда рублей и злоупотребление полномочиями.

В январе 2011 года Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. В том же году Пугачев, используя дипломатический паспорт, улетел в Ниццу из московского аэропорта Внуково и до сих пор находится за границей.

Он был членом Совета Федерации России от Тувы с 2001 по 2011 год.

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