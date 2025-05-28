Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:26, 28 мая 2025Экономика

Часть россиян предупредили о морозах и граде

Синоптик Вильфанд: В регионах Сибири ожидаются заморозки до минус семи градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В регионах Сибири в ближайшие дни прогнозируются мокрый снег, град и морозы до минус семи градусов. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в среду и четверг, 28 и 29 мая, в Алтайском крае, а также Томской и Новосибирской областях ожидаются заморозки до минус трех-четырех градусов. «В Республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии — до минус пяти-семи градусов, в Туве — до минус двух», — поделился информацией он.

Помимо низких температур, на некоторые регионы Сибири обрушатся сильные осадки — дождь в горах с мокрым снегом и крупный град, — а также ветер до 22-25 метров в секунду, отметил Вильфанд. Порывы ветра на Байкале, добавил эксперт, могут достигать 36 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что на столичный регион в ближайшие два дня, напротив, обрушится экстремальная жара до плюс 30 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

    Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

    Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости