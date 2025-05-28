Часть россиян предупредили о морозах и граде

Синоптик Вильфанд: В регионах Сибири ожидаются заморозки до минус семи градусов

В регионах Сибири в ближайшие дни прогнозируются мокрый снег, град и морозы до минус семи градусов. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в среду и четверг, 28 и 29 мая, в Алтайском крае, а также Томской и Новосибирской областях ожидаются заморозки до минус трех-четырех градусов. «В Республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии — до минус пяти-семи градусов, в Туве — до минус двух», — поделился информацией он.

Помимо низких температур, на некоторые регионы Сибири обрушатся сильные осадки — дождь в горах с мокрым снегом и крупный град, — а также ветер до 22-25 метров в секунду, отметил Вильфанд. Порывы ветра на Байкале, добавил эксперт, могут достигать 36 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что на столичный регион в ближайшие два дня, напротив, обрушится экстремальная жара до плюс 30 градусов.