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09:47, 28 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Вильфанд: 28 и 29 мая в Москве и Подмосковье ожидается жара до плюс 30 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В среду и четверг, 28 и 29 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется жара до плюс 30 градусов. Об этом жителей столичного региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в ночные часы столбики термометров покажут около плюс 15 градусов, а в центре Москвы — около плюс 18. «Максимальная температура днем в среду составит плюс 27-29 градусов, по области — до 30. В четверг то же самое, плюс 28-30 градусов в столице и плюс 25-30 по области», — поделился информацией он, добавив, что погода будет малооблачной.

Между тем в пятницу, 30 мая, в столицу из-за отходящего к востоку антициклона придет облачность. Ночью, отметил Вильфанд, ожидается плюс 16-17 градусов, а в центре города — около 20. Днем по сравнению со средой и четвергом, продолжил он, температура понизится до плюс 25-27 градусов, что на пять-шесть градусов выше нормы.

Накануне столичный Дептранс порекомендовал автомобилистам в Москве по возможности не оставлять машины на улице под солнцем из-за экстремальной жары.

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