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20:30, 27 мая 2025Экономика

Московских водителей предупредили о погодной аномалии

Дептранс Москвы: 28 мая будет аномальная жара, машины лучше не ставить на солнце
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В среду и четверг, 28 и 29 мая, в Москве ожидается экстремальная жара — машины лучше не оставлять на солнце. Об аномальной погоде предупредил водителей столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что воздух в эти дни может прогреться до плюс 30 градусов Цельсия. «Просим придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду: пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы», — посоветовали в Дептрансе.

Специалисты также призвали не оставлять детей и животных в машине и не парковаться под открытым солнцем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о канонаде гроз в начале июня. Некоторое похолодание будет ощущаться уже в эту пятницу, 30 мая, — по прогнозам синоптика, воздух остынет до плюс 24 градусов, а в субботу — до 20 градусов тепла.

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