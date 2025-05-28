Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Самовольная установка кондиционера грозит штрафом

Установка кондиционера невозможна без согласования с другими собственниками. За что квартировладельцу можно нарваться на штраф, изданию NEWS.ru рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Фасад многоквартирного дома считается общим имуществом, поэтому самовольно размещать на нем внешний блок кондиционера запрещено законом. Особенно это касается зданий, признанных объектами культурного наследия. Если собственник не получил разрешение других жильцов, ему могут выдать предписание о демонтаже сплит-системы. Кроме того, такой квартировладелец может схлопотать штраф в размере до 200 тысяч рублей, предостерегает Бондарь. Перед тем, как ставить кондиционер, собеседник издания советует выяснить статус дома, запросить разрешение на его монтаж и проверить, соответствуют ли нормам технические параметры оборудования.

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