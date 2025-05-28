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11:55, 28 мая 2025Россия

Российский военкор высказался о «штурмующем Курск» Зеленском

Военкор Коц заявил, что Зеленский штурмует Курск в наркотическом делирии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Владимир Зеленский «штурмует» Курск в наркотическом делирии. Об этом заявил в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

Так журналист отреагировал на заявления политика о якобы продолжающихся в Курской области боевых действиях и присутствии в регионе России Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это называется: "Мы обосрались, но революция продолжается!" Пока Зеля в наркотическом делирии "штурмует" Курск, группировка войск "Север" на ряде участков уже зашла в Сумскую область на глубину около десяти километров», — высказался военкор.

Ранее сообщалось, что крымские десантники устроили «бойню» для ВСУ у границы Курской области. Они выследили и атаковали украинских военных, пытавшихся прорваться в регион. Часть боя попала на видео.

ЖЗЛ
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