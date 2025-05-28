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19:43, 28 мая 2025Из жизни

Девушка раскрыла тайную жизнь сбежавшего через день после свадьбы мужа

В Австралии муж сбежал от жены с ее двоюродной сестрой через день после свадьбы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Девушка из Австралии раскрыла тайную жизнь своего мужа, который сбежал от нее через день после свадьбы. Об этом она рассказала в эфире радиошоу Late Drive with Ben, Liam & Belle.

Австралийка по имени Кайли шесть лет встречалась со своим избранником. Свадьба прошла очень хорошо, а молодые люди собирались отправиться в путешествие на медовый месяц. Однако через день после церемонии новоявленный муж исчез во время праздничного приема. «У меня было очень короткое замужество. Оно не продлилось и суток. Мы поженились, и свадьба была замечательной. Прошла церемония, мы сделали фотосессию. Он был таким красивым на ней. Он был любовью всей моей жизни», — рассказала Кайли ведущим.

Она отменила свадебное путешествие и была очень смущена, когда друзья и родные пытались узнать, куда делся ее муж. Вскоре Кайли удалось выяснить, что все это время у мужчины был роман на стороне. Более того, оказалось, что встречался избранник австралийки с ее двоюродной сестрой.

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Кайли призналась, что теперь не общается с родственницей. Она утверждает, что случившееся нанесло ей серьезную психологическую травму и замуж она больше не собирается.

Ранее сообщалось, что в Индии девушка из штата Уттар-Прадеш сбежала от мужа через сутки после свадьбы. Она уехала из дома мужа вместе с братом своей старшей сестры.

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