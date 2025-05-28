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09:36, 28 мая 2025Ценности

Девушки принялись оценивать свою сексуальность с помощью ChatGPT

Washington Post: Девушки принялись оценивать сексуальность с помощью ChatGPT
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Девушки принялись оценивать свою привлекательность с помощью ChatGPT. Об этом сообщает Washington Post.

Выяснилось, что пользовательницы принялись массово спрашивать у нейросетей, какие манипуляции с внешностью и стилем им необходимо предпринять, чтобы выглядеть сексуально. «Если вы хотите узнать, сексуальны и красивы ли вы на самом деле, просто спросите ChatGPT. Он всегда честен», — заявила одна из юзеров.

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39-летняя Микаэла Лассиг, например, поинтересовалась у нейросетей, какой образ ей подобрать для свадьбы, имея на руках 2500 долларов. В частности, девушка попросила составить план ухода, чтобы добиться сияющей кожи, и ChatGPT не только порекомендовал список косметических средств, но и указал на зоны, в которые следует уколоть ботокс.

Однако специалист по нейросятям Эмили Бендер предостерегла женщин от использования искусственного интеллекта ради таких целей. «Работа нейросетей основана на анализе интернет-контента, где часто демонстрируют нереальные, а иногда и губительные стандарты красоты. Таким образом мы только поощряем male gaze», — пояснила она.

В апреле была раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой.

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