Директора российского судоремонтного завода обвинили в афере

СК: Задержан директор судоремонтного завода ЧФ Флори за аферу на ₽4 млн на ГОЗ

Директора судоремонтного завода Черноморского флота (ЧФ) Павла Флори обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) .Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органов Следственного комитета России.

Флори предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Во время допроса он дал признательные показания. Суд отправил его под домашний арест.

По данным следствия, в феврале 2023 года судостроительный завод ЧФ заключил многомиллионный контракт с частным предпринимателем на поставку необходимого оборудования при выполнении государственного оборонного заказа. Фигурант занимался контролем исполнения контракта. Так, осенью 2023 года вместе с бизнесменом, путем внесения заведомо ложных данных в документы о стоимости оборудования они похитили бюджетные средства в размере более четырех миллионов рублей. Полученные деньги они распределили между собой.

Ранее сообщалось, что в Севастополе следователи возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа.

