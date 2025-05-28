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16:33, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Дуров договорился о партнерстве с Маском

Дуров договорился с Маском об интеграции чат-бота Grok в Telegram
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Imago / Eventpress Kochan / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджер интегрируют чат-бот Grok, разработанный компанией xAI бизнесмена Илона Маска. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы с Илоном Маском договорились о партнерстве сроком на год с целью предоставить доступ к чат-боту Grok от компании xAI более чем миллиарду наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров. По словам бизнесмена, чат-бот появится в Telegram летом.

Основатель мессенджера добавил, что партнерство также усилит финансовое положение Telegram.

Ранее Дуров на конференции по правам человека в Осло назвал себя русским. Такое заявление он сделал, опровергая предположения о том, что Telegram зависит от государственных структур.

Перед этим стало известно, что в Telegram появилась функция безопасных групповых звонков. По словам Дурова, к звонку смогут подключиться до двухсот человек.

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