Дуров договорился о партнерстве с Маском

Дуров договорился с Маском об интеграции чат-бота Grok в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджер интегрируют чат-бот Grok, разработанный компанией xAI бизнесмена Илона Маска. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы с Илоном Маском договорились о партнерстве сроком на год с целью предоставить доступ к чат-боту Grok от компании xAI более чем миллиарду наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров. По словам бизнесмена, чат-бот появится в Telegram летом.

Основатель мессенджера добавил, что партнерство также усилит финансовое положение Telegram.

Ранее Дуров на конференции по правам человека в Осло назвал себя русским. Такое заявление он сделал, опровергая предположения о том, что Telegram зависит от государственных структур.

Перед этим стало известно, что в Telegram появилась функция безопасных групповых звонков. По словам Дурова, к звонку смогут подключиться до двухсот человек.