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01:37, 4 мая 2025Интернет и СМИ

Дуров заявил о добавлении новой функции в Telegram

Дуров заявил, что в Telegram появилась функция безопасных групповых звонков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале заявил, что в сервис добавят функцию групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек.

Отмечается, что звонки защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну. Сделано это для того, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться к звонкам секретно, подчеркнул он.

Предприниматель уточнил, что пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к звонкам один на один. Осуществить это можно через ссылки, QR-коды или «прямые приглашения» в мессенджере.

Ранее сообщалось, что Дуров представил в мессенджере подарки в виде кирпичей к 1 апреля и заработал на этом десятки миллионов рублей.

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