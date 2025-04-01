Дуров распродал первоапрельские подарки-кирпичи в Telegram за десятки миллионов рублей

Дуров продал 7 тысяч подарков-кирпичей в Telegram примерно за 63 миллиона рублей

Основатель Telegram Павел Дуров представил в мессенджере подарки в виде кирпичей к 1 апреля и заработал на этом десятки миллионов рублей. Корреспондент «Ленты.ру» убедился, что пользователи раскупили все единицы.

Отмечается, что первый первоапрельский кирпич был продан в 1:57 1 апреля по московскому времени, последний — в 2:31. Стоимость одного подарка составила 5 тысяч звезд, или 9 тысяч рублей (стоимость 100 звезд — 180 рублей — прим. «Ленты.ру»).

Всего в мессенджере было доступно 7 тысяч подарочных кирпичей. Чуть больше чем за полчаса основатель Telegram заработал на кирпичах примерно 63 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Telegram начал замораживать аккаунты пользователей. Отмечалось, что те, кто столкнулся с ограничением, могут использовать профиль только в режиме чтения сообщений.

До этого стало известно, что в Telegram появилась новая функция. Сообщалось, что в мессенджер будет показывать страну и дату регистрации неизвестных собеседников.