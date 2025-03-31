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14:36, 31 марта 2025Интернет и СМИ

В Telegram начали замораживать аккаунты пользователей

Telegram начал замораживать аккаунты пользователей за нарушение правил сервиса
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: lonely blue / Unsplash

Мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила сервиса. На это обратил внимание портал «Код Дурова».

«В актуальной версии Telegram стали появляться первые замороженные аккаунты», — говорится в сообщении. Заморозка предполагает запрет на отправку сообщений и другие взаимодействия на платформе. Пользователи, которые столкнулись с ограничением, могут использовать профиль только в режиме чтения сообщений.

Отмечается, что у тех, чей аккаунт был заморожен, есть возможность обжаловать решение через официальный бот — если этого не сделать в течение некоторого времени, то профиль будет удален.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера превысило один миллиард. По его словам, сервис стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp, не считая WeChat, ориентированного на Китай.

Перед этим стало известно, что в Telegram появилась новая возможность. Уточнялось, что пользователям при получении сообщения с неизвестного аккаунта теперь будут показывать дополнительную информацию о нем.

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