В Telegram начали замораживать аккаунты пользователей

Мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила сервиса. На это обратил внимание портал «Код Дурова».
«В актуальной версии Telegram стали появляться первые замороженные аккаунты», — говорится в сообщении. Заморозка предполагает запрет на отправку сообщений и другие взаимодействия на платформе. Пользователи, которые столкнулись с ограничением, могут использовать профиль только в режиме чтения сообщений.
Отмечается, что у тех, чей аккаунт был заморожен, есть возможность обжаловать решение через официальный бот — если этого не сделать в течение некоторого времени, то профиль будет удален.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера превысило один миллиард. По его словам, сервис стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp, не считая WeChat, ориентированного на Китай.
Перед этим стало известно, что в Telegram появилась новая возможность. Уточнялось, что пользователям при получении сообщения с неизвестного аккаунта теперь будут показывать дополнительную информацию о нем.