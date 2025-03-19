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17:46, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Число активных пользователей Telegram превысило миллиард

Дуров сообщил, что число активных пользователей Telegram превысило миллиард
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: IMAGO / Rüdiger Wölk / Globallookpress.com

Количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило один миллиард. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«В настоящее время Telegram ежемесячно используют более одного миллиарда активных пользователей», — заявил Дуров. По его словам, сервис стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp, не считая WeChat, ориентированного на Китай.

«В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Тем временем наш доход стремительно растет, и в 2024 году мы получили прибыль в размере 547 миллионов долларов», — добавил предприниматель.

Ранее сообщалось, что в Telegram появится новая возможность. Как рассказал портал «Код Дурова», теперь при получении сообщения от неизвестного пользователя сервис будет показывать дополнительную информацию о нем.

Перед этим стало известно, что мессенджер начал тестировать функцию платных сообщений.

Вот это да!
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