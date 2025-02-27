Telegram решил добавить еще одну платную функцию

Telegram начал тестировать функцию платных сообщений в личных и групповых чатах

Мессенджер Telegram начал тестировать функцию платных сообщений. О том, что мессенджер решил добавить еще одну платную функцию, сообщает канал Telegram Info.

Ожидается, что новая опция будет доступна для личных и групповых чатов. «Владелец группы или собеседник самостоятельно включает эту функцию по своему желанию. При оплате звезды получают владельцы чатов, а не Telegram», — отмечается в сообщении. Также известно, что для разных типов чатов настройки платных сообщений могут отличаться.

Уточняется, что сейчас новая функция доступна лишь некоторым пользователям и на тестовом сервере мессенджера. Официальный канал Telegram и основатель мессенджера Павел Дуров публично информацию о платных сообщениях не комментировали.

Telegram изначально преподносился как полностью бесплатный мессенджер. Так, при первом открытии мессенджера пользователь видел уведомление, что Telegram всегда будет бесплатным. «Никакой рекламы. Никакой платной подписки», — утверждалось в нем.