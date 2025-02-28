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15:32, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

В Telegram появится новая возможность

Telegram будет показывать страну и дату регистрации неизвестных пользователей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Мессенджер Telegram при получении сообщения от неизвестного пользователя будет показывать дополнительную информацию о нем. О том, что в сервисе появится новая возможность, рассказал портал «Код Дурова».

Уточняется, что человек, получивший сообщение от неизвестного пользователя Telegram, увидит, находится ли отправитель в списке его контактов, в какой стране был зарегистрирован его номер телефона и получил ли аккаунт отметку верификации. Кроме того, мессенджер покажет дату регистрации профиля в Telegram и наличие общих групп с этим пользователем.

По данным портала, в мессенджер добавят и другие функции, включая кнопку для вывода «звезд» с личного баланса, возможность оплатить подарочную подписку Telegram Premium «звездами», закрепление подарков в профиле.

«Нововведения пока находятся на стадии тестирования, но совсем скоро будут доступны в новой версии Telegram», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Telegram тестирует функцию платных сообщений. Отмечалось, что владелец группы или собеседник сможет самостоятельно включить эту опцию по своему желанию.

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