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17:42, 28 мая 2025Культура

Джоан Роулинг отреагировала на актерский состав нового «Гарри Поттера»

Автор «Гарри Поттера» Роулинг похвалила выбор актеров на главные роли в ремейке
Андрей Шеньшаков

Фото: Toby Melville / Reuters

Писательница Джоан Роулинг, автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, прокомментировала актерский состав ремейка культовой истории, которая выйдет в виде сериала на HBO Max. Об этом она сообщила на своей странице в X (бывший Twitter).

Роулинг поддержала выбор исполнителей ролей Гарри и его друзей, Гермионы и Рона.

«Все трое великолепны. Я не была счастливее, чем сейчас», — написала она.

Известно, что в открытом кастинге приняли участие десятки тысяч детей. В итоге выбор пал на Доминика Маклафлина (Гарри Поттер), Арабеллу Стэнтон (Гермиона) и Аластера Стаута, который сыграет Рона.

Ранее стало известно, что сервис HBO Max назвал имена актеров на главные роли в новом «Гарри Поттере».

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