Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

Современный гинекологический осмотр — это не только «кресло и мазок», а многоэтапная диагностика, включающая лабораторные анализы, УЗИ, кольпоскопию и другие методы, заявила акушер-гинеколог, хирург и врач высшей категории клиники IQ Plastique Сабина Ханмирзоева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, какие исследования входят в современное обследование у гинеколога и почему они так важны.

В стандартный прием гинеколога, по словам Ханмирзоевой, входит наружный осмотр — оценка состояния половых губ, кожи промежности, выявление воспалений, кондилом, варикоза; осмотр в зеркалах, который позволяет увидеть шейку матки, стенки влагалища, выделения; а также бимануальное исследование (ручное) — определение размеров и положения матки, яичников, выявление болезненности. «В ходе гинекологического осмотра можно обнаружить эрозии и дисплазии шейки матки, миомы, кисты, опухоли и воспалительные процессы (кольпит, цервицит)», — уточнила врач.

Среди необходимых анализов лабораторной диагностики она также назвала выявляющий инфекции мазок на флору, ПЦР-диагностику половых инфекций (обнаруживает хламидии, уреаплазму, ВПЧ, герпес, трихомониаз), цитологическое исследование (ПАП-тест), скрининг на рак шейки матки, анализ на гормоны (эстроген, прогестерон, ФСГ, ЛГ, пролактин — при нарушениях цикла, бесплодии, а ТТГ, Т3, Т4 — для исключения болезней щитовидной железы) и онкомаркеры.

Также важно сделать УЗИ органов малого таза — оно может выявить миомы, полипы, кисты, гиперплазию эндометрия и признаки эндометриоза. Гинеколог может посоветовать сделать гистероскопию — введение мини-камеры в полость матки. Она используется для диагностики полипов, спаек, аномалий строения Сабина Ханмирзоева акушер-гинеколог

Комплексную диагностику и чекапы раз в год Ханмирзоева назвала «золотым стандартом» для сохранения здоровья женщины, особенно после 35-40 лет. Современные клиники предлагают мультидисциплинарные чекапы — они включают не только гинеколога, но и эндокринолога, УЗИ-диагноста, нутрициолога и других врачей.

Ранее гинеколог Мария Фернандес Черегуини заявила, что рак яичников может проявляться неочевидными симптомами. Как отметила Черегуини, рак яичников можно спутать с патологиями пищеварительной и мочеполовой систем.