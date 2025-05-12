Названы неочевидные симптомы рака яичников

Гинеколог Черегуини назвала вздутие живота симптомом рака яичников

Гинеколог Мария Фернандес Черегуини заявила, что рак яичников может проявляться неочевидными симптомами. Их врач назвала в беседе с изданием Hola.

Как отметила Черегуини, рак яичников можно спутать с патологиями пищеварительной и мочеполовой систем. Так, заболевание проявляется вздутием живота, болями в области таза, быстрым насыщением, проблемами с дефекацией и мочеиспусканием.

Среди факторов риска специалистка выделила пожилой возраст, генетические мутации, случаи рака яичников в семье, отсутствие детей, позднюю менопаузу, эндометриоз и длительную гормональную терапию. Для профилактики данного заболевания врач посоветовала правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, а также отказаться от курения и алкоголя.

Ранее уролог Ана Мейринья призвала мужчин отказаться от алкоголя за три месяца до зачатия ребенка. По ее словам, это необходимо, чтобы полностью обновился запас спермы.