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08:57, 28 мая 2025Бывший СССР

Глава МВД Грузии подал в отставку

Глава МВД Грузии Гомелаури заявил, что подал в отставку.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Глава Министерства внутренних дел Грузии, вице-премьер страны Вахтанг Гомелаури заявил, что подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Хочу информировать общество, что я принял решение уйти с поста с министра внутренних дел», — отметил он.

По словам Гомелаури, ему «было нелегко принять это решение». Более 10 лет он занимал должности министра внутренних дел Грузии, начальника Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра. По его словам, после ухода с поста он планирует больше времени уделять своей семье.

В частности, политик поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за поддержку. Гомелаури подчеркнул, что остается верен своей стране и пожелал будущему главе МВД успехов.

В конце апреля глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из движения. В частности, он уточнил, что это связано с его желанием уйти из политики.

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