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11:24, 25 апреля 2025Бывший СССР

Глава правящей партии Грузии объявил о выходе из движения

Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из «Грузинской мечты»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава правящей партии Грузии «Грузинскоая мечта» Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из движения. Об этом он объявил на брифинге, передает «Первый Канал Грузии».

По его словам, это связано с его желанием уйти из политики. «Я принял решение покинуть пост председателя «Грузинской мечты» и уйти из политики, но продолжить служить своей стране с другой позиции», — заявил Гарибашвили.

При этом он отметил, что не собирается уходить в оппозицию к нынешней действующей власти. Он поблагодарил своих коллег и основателя «Мечты» — Бидзину Иванишвили — за работу.

Гарибашивили дважды был премьер-министром Грузии: с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2024-й. Ранее сообщалось о возможной отставке политика в связи с переходом на пост президента страны. Однако эту должность от правящих сил занял Михаил Кавелашвили в декабре 2024 года.

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