Глава правящей партии Грузии объявил о выходе из движения

Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из «Грузинской мечты»

Глава правящей партии Грузии «Грузинскоая мечта» Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из движения. Об этом он объявил на брифинге, передает «Первый Канал Грузии».

По его словам, это связано с его желанием уйти из политики. «Я принял решение покинуть пост председателя «Грузинской мечты» и уйти из политики, но продолжить служить своей стране с другой позиции», — заявил Гарибашвили.

При этом он отметил, что не собирается уходить в оппозицию к нынешней действующей власти. Он поблагодарил своих коллег и основателя «Мечты» — Бидзину Иванишвили — за работу.

Гарибашивили дважды был премьер-министром Грузии: с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2024-й. Ранее сообщалось о возможной отставке политика в связи с переходом на пост президента страны. Однако эту должность от правящих сил занял Михаил Кавелашвили в декабре 2024 года.