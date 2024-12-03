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17:43, 3 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о возможной отставке председателя правящей партии Грузии

В Грузии сообщили о возможной отставке председателя правящей партии Гарибашвили
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покинул пост председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». О его возможной отставке сообщила оппозиционная телекомпания «Мтавари архи», передает РИА Новости.

«По нашей информации, Ираклий Гарибашвили покинул "Грузинскую мечту"», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее стало известно, что Гарибашвили претендует на пост президента Грузии. Еще одним кандидатом в СМИ называли сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Константина.

Как сообщал основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. С данной идеей выступал высокопоставленный западный чиновник.

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