На пост президента Грузии рассмотрят сына экс-президента страны

На пост президента Грузии рассмотрят кандидатуру сына экс-президента Гамсахурдии

На пост президента Грузии рассмотрят две кандидатуры, среди них сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии — Константин. Об этом пишет Sputnik.

По информации издания, сын экс-президента Грузии является директором Национальной парламентской библиотеки. Кроме того, на пост главы государства претендует бывший премьер-министр от партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Звиад Гамсахурдия был первым президентом Грузии. Считается, что его националистическая риторика спровоцировала отдаление жителей Южной Осетии и Абхазии от Грузии в 1990-е годы. Тогда это привело к войнам осетин и абхазов против грузин.

Ранее парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов. Они пройдут 14 декабря. Впервые главу государства изберут коллегией из 300 выборщиков сроком на 5 лет. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 200 голосов.