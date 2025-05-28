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12:18, 28 мая 2025Силовые структуры

Главу российской компании «Бюро 17» заочно осудили за хищение средств

В Москве заочно осудили главу «Бюро 17» Маркво за отмывание бюджетных денег
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

В Москве заочно осудили главу «Бюро 17» Александрину Маркво за отмывание бюджетных денег. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2010 по 2014 год Маркво возглавляла ЗАО «Бюро 17» при участии директора фирмы Андрея Мельникова она присваивала выделенные правительством Москвы и Федеральным агентством по печати средств на организацию книжных фестивалей и чтений в парках города. Ущерб составил более 17 миллионов рублей. Часть средств была легализована через фиктивные отчеты о якобы проведенных мероприятиях.

Маркво покинула территорию России в мае 2014 года, незадолго до возбуждения уголовного дела. Вместе с ней уехал гражданский муж Владимир Ашурков, который тоже находится под следствием по делу о хищении пожертвований. Она объявлена в международный розыск.

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Александрину Маркво объявили в международный розыск.

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