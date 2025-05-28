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00:30, 28 мая 2025Из жизни

Хорошо знакомый призрак рассказал экстрасенсу о конце света

В Великобритании дух по имени Семь предсказал апокалипсис 27 мая
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @cassie0peia7 / TikTok

Призрак, с которым британка общалась более 12 лет, предрек скорый конец света. Об этом сообщает Metro.

Пользовательница социальной сети TikTok из Великобритании с ником Cassie0peia7, утверждает, что дух по имени Семь впервые вступил с ней в контакт во время спиритического сеанса еще в 2013 году. Cassie0peia7 рассказала в одном из последних роликов, что дух предсказал апокалипсис 27 мая 2025. Причиной должен был стать ядерный взрыв или космическая катастрофа.

В подтверждение своих слов британка также опубликовала 51-страничную расшифровку 31 беседы с призраком. Убедительность его предсказаниям придал тот факт, что еще в 2013 году дух упоминал о «чуме, которая замедлит путь человечества к разрушению». Cassie0peia7 считает, что Семь говорил о пандемии COVID-19. Экстрасенс утверждает, что уже хорошо знакомый ей дух общается на 10 языках, включая китайский и арабский, а также использует двоичный код и древние письмена.

В своих посланиях Семь неоднократно повторял: «Все должны остановиться, иначе Земля погибнет». На вопрос, что именно нужно остановить, сущность лаконично ответила: «Глупость».

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Последний контакт с духом состоялся 8 мая 2025 года — сразу после того, как первые видео британки о сверхъестественном общении стали вирусными в TikTok. В этот раз дух дал загадочный совет: «Плывите», — но не стал уточнять, что имел в виду.

Ранее сообщалось, что пара из Британии пожаловалась на призрака, который не дает им завести детей. По словам женщины, она слишком напугана, чтобы думать о беременности.

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