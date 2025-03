Призрак помешал паре завести детей

Пара из Британии пожаловалась на призрака, который не дает им завести детей

Пара из Британии купила новый дом и обнаружила, что в нем живет призрак. Об этом пишет Daily Mirror.

Наташа и Росс из Шотландии приобрели дом с четырьмя спальнями в городе Обан. Они хотели завести детей, но вскоре после переезда обнаружили, что с их жилищем что-то не так. В доме слышался странный стук, без причины срабатывала сигнализация, а на телах новоиспеченных хозяев появлялись странные синяки.

«Моя независимость полностью утрачена, мне не дают побыть наедине у себя дома», — пожаловалась Наташа. По словам Росса, в последнее время он стал страдать от кошмаров и видений о пожаре в доме. Наташа с Россом боятся растить детей в компании злобного духа и считают, что он помешает их семейной жизни.

Пара пригласила к себе охотников за привидениями из передачи «Помогите! В моем доме водятся привидения» (Help! My House is Haunted). Команда исследователей в ходе нескольких экспериментов смогли установить «контакт» с агрессивной сущностью. Во время ночного дежурства призрак даже якобы сумел воткнуть канцелярские кнопки в ногу одному из ведущих, а также схватить другую за лодыжку.

Ранее сообщалось, что британская певица Адель упомянула о живущих в ее доме призраках, что сделало его непригодным для продажи. Владелец дома не может избавиться от недвижимости уже больше десяти лет.