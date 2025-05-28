Избиение российской школьницы под возгласы «мало» и «что так скучно» снимали на видео

В Забайкальском крае избили школьницу и сняли происходящее на видео

В Забайкальском крае сверстники били школьницу на стадионе и снимали происходящее на видео под возгласы «мало» и «что так скучно». Ролик выложили в Telegram, пишет Chita.Ru.

По данным издания, избиение 13-летней девочки происходило после уроков в окружении толпы детей, а происходящее на видео снимала младшеклассница.

Как видно на опубликованных кадрах, подросток сначала с силой била сверстницу по спине, заставив ее упасть на колени, после чего пнула ногой. От последнего удара девочка повалилась на землю.

Родственница пострадавшей рассказала, что учитель оставила детей одних на стадионе и уехала по своим делам. В это время подростки начали «цепляться» к девочке. «Стоящие рядом дети даже не попытались помочь, а наоборот, еще больше подбадривали обидчицу», — возмутилась она, добавив, что после случившегося школьница закрылась и боится выходить из дома.

Инцидентом заинтересовалась полиция. В частности, инспектор по делам несовершеннолетних опросила всех участников и свидетелей инцидента и изучила характеризующий материал на ребят, предоставленный школой. «На профилактических учетах подростки не состоят», — заверили в ведомстве.

Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, где решат судьбу нападавшей школьницы.

Ранее в Башкирии подросток жестоко избили школьника с инвалидностью из-за девушки. Драка также попала на видео.