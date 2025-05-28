Известная телеведущая назвала худшего гостя интервью за 40 лет в журналистике

Daily Mail: Ведущая Келли заявила, что певица Леди Гага не пришла на интервью

Известная британская телеведущая Лорейн Келли назвала худшего гостя интервью за свою 40-летнюю карьеру в журналистике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По воспоминаниям телеведущей, одним из самых сложных гостей, с которыми ей когда-либо приходилось проводить интервью, стала певица Леди Гага. Келли отметила, что съемочной группе пришлось прождать артистку в студии около шести часов, но певица так и не пришла.

«Они говорили: "Она садится в машину, она садится в машину", и, разумеется, моя команда все это время ее ждала, Бог пойми сколько времени... а им нужно было домой идти спать!» — отметила Келли. По словам телеведущей, она до сих пор не знает, почему певица не приехала к ней на интервью.

Ранее сообщалось, что неожиданная выходка гостя популярного телешоу разозлила зрителей. Исполнитель Моргана Уоллен ушел со съемочной площадки популярного вечернего шоу Saturday Night Live (SNL), не дождавшись традиционного прощания с актерами и ведущим в конце программы.