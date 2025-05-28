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09:32, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая назвала худшего гостя интервью за 40 лет в журналистике

Daily Mail: Ведущая Келли заявила, что певица Леди Гага не пришла на интервью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная британская телеведущая Лорейн Келли назвала худшего гостя интервью за свою 40-летнюю карьеру в журналистике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По воспоминаниям телеведущей, одним из самых сложных гостей, с которыми ей когда-либо приходилось проводить интервью, стала певица Леди Гага. Келли отметила, что съемочной группе пришлось прождать артистку в студии около шести часов, но певица так и не пришла.

«Они говорили: "Она садится в машину, она садится в машину", и, разумеется, моя команда все это время ее ждала, Бог пойми сколько времени... а им нужно было домой идти спать!» — отметила Келли. По словам телеведущей, она до сих пор не знает, почему певица не приехала к ней на интервью.

Ранее сообщалось, что неожиданная выходка гостя популярного телешоу разозлила зрителей. Исполнитель Моргана Уоллен ушел со съемочной площадки популярного вечернего шоу Saturday Night Live (SNL), не дождавшись традиционного прощания с актерами и ведущим в конце программы.

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