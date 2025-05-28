Каллас предложила исключить Россию из одного вопроса по Черному морю

Каллас: ЕС хочет контролировать безопасность судоходства в Черном море без РФ

Европейский союз (ЕС) хочет контролировать безопасность судоходства в Черном море при участии всех государств региона, кроме России. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность на море, защиту критической инфраструктуры и морской экологии», — сказала она.

По словам Каллас, участники коалиции будут заниматься «патрулированием критической инфраструктуры» и мониторингом деятельности портов. Она добавила, что ЕС хочет понимать, что делается в Черном море, а также бороться с обходом антироссийских санкций.

Глава евродипломатии подчеркнула, что одной из ключевых задач будущего хаба будет контроль над российскими танкерами, перевозящими нефть.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль рассказал об обсуждении странами Европейского союза новых санкций против России. По его словам, особое внимание уделяется энергетике и вопросу о потолке цен на нефть.