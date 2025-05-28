Король Карл III купил китайский автомобиль

Британский король Карл III купил электромобиль за 210 тысяч долларов

Британский король Карл III купил китайский электромобиль Lotus Eletre, стоящий 210 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Daily Beast.

Обычно британские монархи предпочитают покупать британские автомобили. Например, в молодости Карл водил Aston Martin DB6, подаренный Елизаветой II. Кроме того, в королевском гараже имеются Rolls-Royce, Land Rover и Bentley.

В последнее время дела у британской автопромышленности идут не лучшим образом, и это затронуло даже королевскую семью. «Во дворце намекнули: если Bentley не сможет выпускать лимузины для официальных нужд с электрическим приводом, они рассмотрят и других производителей», — цитирует издание The Sun слова анонимного придворного.

Электромобиль Lotus Eletre, который купил король, представляет собой именно такой компромисс. С одной стороны, у него есть британские корни: его разработала компания Lotus, основанная в Великобритании в 1952 году и больше 70 лет производившая спорткары. В то же время в 2017 году владельцем 51 процента ее акций стал китайский автогигант Geely Automobile. С 2021 года производство перенесли в китайский город Ухань.

Машину, купленную Карлом, заранее перекрасили в фирменный цвет британской монархии — королевский бордовый. Король планирует ездить на электромобиле по одному из своих сельских поместий.

Король всегда благоволил экологичным машинам, но, похоже, осознает, что королевский бордовый — единственно уместный цвет, даже вне официальных мероприятий. Личный автомобиль монарха, совпадающий по стилю с государственными машинами, будет выглядеть куда представительнее источник The Sun

Ранее сообщалось, что Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра. Импровизированное выступление короля сорвало аплодисменты и попало на видео.