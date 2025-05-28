Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

Диетолог Баутиста предложила людям после 60 лет есть орехи для улучшения памяти

Диетолог Ева Баутиста заявила, что память после 60 лет можно улучшить, если чаще есть нескольких доступных продуктов. Их она перечислила в беседе с изданием ABC.

Как отметила Баутиста, черника, клубника, апельсины, брокколи и шпинат богаты антиоксидантами и витамином С, которые защищают клетки головного мозга от повреждений. Лосось, скумбрия и тунец за счет омега-3 жирных кислот улучшают память и концентрацию, а также снижают риск нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте, добавила она.

Кроме того, для улучшения когнитивных функций медик предложила людям после 60 лет включить в рацион миндаль, грецкие орехи и фундук. Не менее полезным она назвала темный шоколад, содержащий большое количество флавоноидов, улучшающих мозговое кровообращение.

В заключение врач заявила, что чечевица, нут и фасоль являются источниками фолиевой кислоты, клетчатки и белка, которые тоже необходимы для улучшения памяти, а оливковое масло снижает риск воспаления нейронов.

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