Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

Диетолог Ева Баутиста заявила, что память после 60 лет можно улучшить, если чаще есть нескольких доступных продуктов. Их она перечислила в беседе с изданием ABC.
Как отметила Баутиста, черника, клубника, апельсины, брокколи и шпинат богаты антиоксидантами и витамином С, которые защищают клетки головного мозга от повреждений. Лосось, скумбрия и тунец за счет омега-3 жирных кислот улучшают память и концентрацию, а также снижают риск нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте, добавила она.
Кроме того, для улучшения когнитивных функций медик предложила людям после 60 лет включить в рацион миндаль, грецкие орехи и фундук. Не менее полезным она назвала темный шоколад, содержащий большое количество флавоноидов, улучшающих мозговое кровообращение.
В заключение врач заявила, что чечевица, нут и фасоль являются источниками фолиевой кислоты, клетчатки и белка, которые тоже необходимы для улучшения памяти, а оливковое масло снижает риск воспаления нейронов.
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