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13:27, 28 мая 2025Забота о себе

Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

Диетолог Баутиста предложила людям после 60 лет есть орехи для улучшения памяти
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pratik Bachhav / Unsplash

Диетолог Ева Баутиста заявила, что память после 60 лет можно улучшить, если чаще есть нескольких доступных продуктов. Их она перечислила в беседе с изданием ABC.

Как отметила Баутиста, черника, клубника, апельсины, брокколи и шпинат богаты антиоксидантами и витамином С, которые защищают клетки головного мозга от повреждений. Лосось, скумбрия и тунец за счет омега-3 жирных кислот улучшают память и концентрацию, а также снижают риск нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте, добавила она.

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Кроме того, для улучшения когнитивных функций медик предложила людям после 60 лет включить в рацион миндаль, грецкие орехи и фундук. Не менее полезным она назвала темный шоколад, содержащий большое количество флавоноидов, улучшающих мозговое кровообращение.

В заключение врач заявила, что чечевица, нут и фасоль являются источниками фолиевой кислоты, клетчатки и белка, которые тоже необходимы для улучшения памяти, а оливковое масло снижает риск воспаления нейронов.

Ранее невролог Байбин Чен рассказал, как избежать слабоумия. По его словам, для этого необходимо сократить количество сахара в рационе.

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