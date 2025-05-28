Малышева поставила жирную точку в споре о статинах

Врач Малышева заявила, что статины не вызывают рак и слабоумие

Врач и телеведущая Елена Малышева ее соведущий, врач Герман Гандельман и кардиолог Сергей Бойцов развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале популярные заблуждения о статинах — препаратах, снижающих уровень холестерина. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева пожаловалась, что в сети есть много неправдивой информации о статинах. Так, в частности, пользователи, называющие себя медицинскими специалистами, утверждают, что эти препараты повышают риск развития рака и слабоумия. Кроме того, они заявляют, что, чтобы снизить уровень холестерина, принимать статины не нужно — достаточно съесть кусок сала или выпить подсолнечного масла.

Бойцов признался, что, услышав такие рекомендации, не поверил своим ушам. Он уточнил, что масштабные международные исследования не подтверждают слова о том, что статины вызывают онкологические заболевания. По словам кардиолога, препараты обладают противоположным эффектом и снижают риск рака. Гандельман добавил, что также статины предупреждают развитие сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. «Поставим жирную точку», — заключила Малышева и добавила, что эффективно снижать уровень холестерина можно только с помощью статинов.

Ранее Малышева назвала россиянам правило, связанное с сильной головной болью. Она заявила, что при сильных болевых ощущениях нельзя принимать таблетки более 12 дней.