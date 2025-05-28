Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Малышева поставила жирную точку в споре о статинах

Врач Малышева заявила, что статины не вызывают рак и слабоумие
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева ее соведущий, врач Герман Гандельман и кардиолог Сергей Бойцов развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале популярные заблуждения о статинах — препаратах, снижающих уровень холестерина. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева пожаловалась, что в сети есть много неправдивой информации о статинах. Так, в частности, пользователи, называющие себя медицинскими специалистами, утверждают, что эти препараты повышают риск развития рака и слабоумия. Кроме того, они заявляют, что, чтобы снизить уровень холестерина, принимать статины не нужно — достаточно съесть кусок сала или выпить подсолнечного масла.

Материалы по теме:
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
«Понюхал — пахнет великолепно» Геннадий Малахов учил Россию лечиться мочой и керосином. Как его шоу смотрели миллионы?
«Понюхал — пахнет великолепно»Геннадий Малахов учил Россию лечиться мочой и керосином. Как его шоу смотрели миллионы?
27 февраля 2024

Бойцов признался, что, услышав такие рекомендации, не поверил своим ушам. Он уточнил, что масштабные международные исследования не подтверждают слова о том, что статины вызывают онкологические заболевания. По словам кардиолога, препараты обладают противоположным эффектом и снижают риск рака. Гандельман добавил, что также статины предупреждают развитие сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. «Поставим жирную точку», — заключила Малышева и добавила, что эффективно снижать уровень холестерина можно только с помощью статинов.

Ранее Малышева назвала россиянам правило, связанное с сильной головной болью. Она заявила, что при сильных болевых ощущениях нельзя принимать таблетки более 12 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта ставшая триггером для резни на вечеринке в Байкальске фраза

    В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

    Король Карл III купил китайский автомобиль

    Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в России

    Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

    Врач призвал некоторых людей с осторожность летать в самолетах

    Малышева поставила жирную точку в споре о статинах

    Россияне получат компенсации в 200 процентов при легализации овербукинга

    Наряд Зеленского в Берлине сравнили с тюремной робой

    Запад обвинили в создании военной напряженности в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости