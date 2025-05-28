Меган Маркл держалась за принца Гарри, когда ходила на каблуках в беременность

Американская актриса Меган Маркл раскрыла неожиданный способ носить каблуки во время беременности. Соответствующий эпизод из ее подкаста «Признания женщины-основательницы» приводит Page Six.

В разговоре с бизнесвумен Сарой Блейкли жена британского принца Гарри рассказала, что ее подруга вспомнила о фотографиях 2019 года. Тогда Маркл находилась на восьмом месяце беременности и при этом постоянно ходила в обуви на каблуках. «У тебя такой огромный живот, и твои крошечные щиколотки держатся на этих высоких каблуках», — процитировала знаменитость слова приятельницы.

Звезда «Форс-мажоров» объяснила, что во время ходьбы она переносила весь вес на переднюю часть тела. «Вы, наверное, думаете: "Какого черта я не падала лицом вниз?" Я всегда крепко держалась за своего мужа», — призналась актриса.

В апреле стало известно, что Меган Маркл отказали в рекламе косметики из-за одной детали во внешности.