Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:53, 28 мая 2025Ценности

Меган Маркл раскрыла неожиданный способ носить каблуки во время беременности

Меган Маркл держалась за принца Гарри, когда ходила на каблуках в беременность
Мария Винар

Фото: Neil Mockford / Getty Images

Американская актриса Меган Маркл раскрыла неожиданный способ носить каблуки во время беременности. Соответствующий эпизод из ее подкаста «Признания женщины-основательницы» приводит Page Six.

В разговоре с бизнесвумен Сарой Блейкли жена британского принца Гарри рассказала, что ее подруга вспомнила о фотографиях 2019 года. Тогда Маркл находилась на восьмом месяце беременности и при этом постоянно ходила в обуви на каблуках. «У тебя такой огромный живот, и твои крошечные щиколотки держатся на этих высоких каблуках», — процитировала знаменитость слова приятельницы.

Звезда «Форс-мажоров» объяснила, что во время ходьбы она переносила весь вес на переднюю часть тела. «Вы, наверное, думаете: "Какого черта я не падала лицом вниз?" Я всегда крепко держалась за своего мужа», — призналась актриса.

В апреле стало известно, что Меган Маркл отказали в рекламе косметики из-за одной детали во внешности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозах семье Мединского с Украины

    Фицо раскрыл позицию ЕС по импорту энергоресурсов из России

    Астронавт предсказал скорую встречу с инопланетянами

    Пчелы поселились у подъезда столичного дома и не пустили в него жильцов

    В Петербурге мигрантам запретили работать в некоторых сферах

    Артемий Лебедев решил побороть храп

    Главный тренер «Ахмата» подал в отставку

    Мать троих детей отметила свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни

    Молодой россиянин испугался проблем с правоохранителями и согласился совершить теракт

    Врач подсчитала отнимаемые одной сигаретой минуты жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости