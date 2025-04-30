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13:50, 30 апреля 2025Ценности

Меган Маркл отказали в рекламе косметики из-за одной детали во внешности

Актрисе Меган Маркл отказали в рекламе косметики из-за веснушек
Мария Винар
Меган Маркл

Меган Маркл. Кадр: Jamie Kern Lima / YouTube

Косметический бренд отказал жене британского принца Гарри Меган Маркл в рекламе из-за одной детали во внешности. Об этом она рассказала в своем подкасте Confessions of a Female Founder.

43-летняя актриса призналась, что испытывала некоторые трудности, когда начала строить карьеру в Голливуде.

«Мой коммерческий агент не мог отправить меня на рекламу косметики или средств по уходу за кожей, потому что у меня на лице были веснушки. Они [представители бренда] говорили, что веснушки не являются признаком красоты», — поделилась она своими воспоминаниями.

В марте сообщалось, что Меган Маркл выпустила собственное кулинарное шоу With Love, Meghan и подверглась критике в сети. Тогда зрители обратили внимание на одежду, в которой она готовила.

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