Меган Маркл высмеяли в сети за готовку в вещах за миллионы рублей

Жена британского принца Гарри Меган Маркл выпустила собственное кулинарное шоу With Love, Meghan и подверглась критике в сети. Подробности публикует Vogue.

Знаменитость привлекла внимание зрителей не только готовкой, но и одеждой, в которой она появлялась в кадре. По подсчетам журналистов, стоимость гардероба Маркл во всех выпусках передачи составила как минимум 170 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей).

Пользователи сети высмеяли Маркл за готовку в такой дорогой одежде в многочисленных постах в соцсетях. В то же время журналисты принялись подсчитывать цену гардероба, игнорируя кулинарные навыки телезвезды.

Известно, что актриса снималась в вещах, обуви и украшениях таких люксовых брендов, как Hermes, Zimmerman, Logan Hollowell, Sezane, Cartier, Ariel Gordon, Mother, Le Chameau и Anine Bing, а также Doen Emmalyn, Reformation, Emilia Wickstead, Luna Skye, Loro Piana, Jenni Kayne, Saint Laurent, Max Mara, Ralph Lauren и Brunello Cucinelli.

Меган Маркл выбирала и одежду из массмаркета, в том числе вещи Zara, We The Wild, Denim Forum J Crew и других

Ранее в марте сообщалось, что Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах».