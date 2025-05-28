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18:30, 28 мая 2025Экономика

Москвичам дадут потрогать траву

В Аптекарском огороде в столице появится сенсорный сад
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 1 июня откроются сенсорные грядки и сенсорный сад. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада в Telegram-канале.

На сенсорных грядках растут лекарственные травы и овощи — алтей, термопсис, ромашка, валериана, капуста, баклажаны, помидоры, огурцы, овес и другие. А в сенсорном саду — пряно-ароматические травы: мята, розмарин, тимьян, базилик, петрушка, душица и другие. Растения можно трогать и слушать их запах.

Ранее председатель совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, советник ректората МГУ имени М.В. Ломоносова, бывший директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм заявил, что ясенелистный клен является главным врагом зеленого фонда Москвы. Он считает, что это растение нужно полностью искоренить.

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