Назван главный враг Москвы среди растений

Алексей Ретеюм назвал ясенелистный клен главным врагом зеленого фонда Москвы

Ясенелистный клен назвали главным врагом зеленого фонда Москвы. Таким мнением поделился председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, советник ректората МГУ имени М.В. Ломоносова, бывший директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, это растение необходимо полностью искоренить. «Поверьте, здесь все эксперты, все научные институты, все абсолютно, полный консенсус — с ним надо разделаться раз и навсегда во всех городах России. Пока он побеждает. Да, он еще и опасный», — рассказал Ретеюм.

Однако, в чем именно заключается опасность дерева, специалист не уточнил. Он лишь отметил, что ясенелистный клен является инвазивным видом.

Ранее Россельхознадзор пообещал победить борщевик Сосновского в России уже в 2025 году. Для этого в стране разрабатывают новый биопестицид на основе грибов.