Борщевик в России пообещали победить в 2025 году

Россельхознадзор пообещал победить борщевик в 2025 году при помощи грибов

Борщевик в России пообещали победить уже в 2025 году. Для этого Россельхознадзор разрабатывает новый биопестицид, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в беседе с телеканалом «Россия 24».

«Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — рассказал эксперт. Победить опасный сорняк, по словам Данкаверта, должно получиться уже в этом году.

Ранее ученые предупредили, что в Россию из Европы пришло растение хуже борщевика — богемская рейнутрия. Этот сорняк способен уничтожать фундаменты зданий, а уничтожить его, просто выкопав лопатой, не получится.

Однако биологи утверждают, что рейнутрия не несет вред для здоровья людей, как борщевик. К тому же, растение наносит ущерб только тем конструкциям, которые ранее уже были повреждены.

