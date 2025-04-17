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17:19, 17 апреля 2025Экономика

Борщевик в России пообещали победить в 2025 году

Россельхознадзор пообещал победить борщевик в 2025 году при помощи грибов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Борщевик в России пообещали победить уже в 2025 году. Для этого Россельхознадзор разрабатывает новый биопестицид, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в беседе с телеканалом «Россия 24».

«Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — рассказал эксперт. Победить опасный сорняк, по словам Данкаверта, должно получиться уже в этом году.

Ранее ученые предупредили, что в Россию из Европы пришло растение хуже борщевика — богемская рейнутрия. Этот сорняк способен уничтожать фундаменты зданий, а уничтожить его, просто выкопав лопатой, не получится.

Однако биологи утверждают, что рейнутрия не несет вред для здоровья людей, как борщевик. К тому же, растение наносит ущерб только тем конструкциям, которые ранее уже были повреждены.

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