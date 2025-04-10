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15:06, 10 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Биолог оценил опасность пришедшего в Россию растения хуже борщевика

Биолог Наполов: Богемская рейнутрия не несет вред для здоровья, как борщевик
Юлия Сычева

Фото: Sauvages du Roannais / Wikimedia

В России демонизация богемской рейнутрии застройщиками, кредиторами и другими заинтересованными лицами носит чисто коммерческий интерес, считает доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Юлия Виноградова рассказала, что в Россию из Европы пришел новый вид сорняка, способный уничтожать фундаменты зданий. Он начал захватывать Европу, а теперь появился и в южных районах России, отметила она.

Наполов рассказал, что богемская рейнутрия является по своей сути сорняком, который вытесняет любые другие травянистые виды. Он отметил, что растение способно проникать в трещины твердых поверхностей, таких как бетон, асфальт и кирпич. Из-за этого сорняк наносит значительный ущерб фундаменту зданий, стенам и дренажным системам, ремонт которых может быть очень дорогостоящим, указал биолог.

Вместе с тем Наполов призвал не демонизировать новый для России гибрид, поскольку он наносит ущерб только тем конструкциям, которые ранее уже были повреждены. Также биолог подчеркнул, что рейнутрия значительно безопаснее борщевика, который ко всему прочему вызывает ожоги.

«Такого влияния, как борщевик, рейнутрия не оказывает. Влияет как аллерген — на тех, у кого аллергия», — указал он.

Ранее биолог Виталий Наполов назвал способ правильно заморозить хурму. Он объяснил, что после заморозки этот плод больше не оказывает вяжущего эффекта.

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