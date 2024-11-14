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18:23, 14 ноября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали замораживать хурму

Биолог Наполов: быстрая заморозка позволит сохранить вкус хурмы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: R. Koenig / Blickwinkel / Globallookpress.com

Заморозка может сделать хурму слаще, рассказал биолог Виталий Наполов. Способ правильно заморозить съедобный плод он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он объяснил, что после заморозки хурма больше не оказывает вяжущий эффект. По словам специалиста, это обусловлено тем, что при низких температурах разрушаются танины — дубильные вещества, которые и вызывают вязкость.

Чтобы хурма после заморозки оставалась сладкой, Наполов посоветовал использовать метод быстрой заморозки и класть фрукт в верхнюю часть морозилки. «Положите туда хурму в один слой, чтобы она хорошо и быстро промерзла», — порекомендовал Наполов.

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Хранить и замораживать хурму он предложил в пакетах, иначе плод быстро потеряет влагу, что плохо скажется его на вкусовых качествах. Специалист добавил, что хранить ее в морозилке можно до полугода, а в современных камерах, где температура держится на уровне минус 18 градусов, — до года. При этом размораживать ее лучше в комнате, а не в холодильнике.

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