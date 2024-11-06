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18:33, 6 ноября 2024Забота о себе

Названы самые полезные для зрения продукты

Офтальмолог Миргородская: для здоровья глаз полезны печень, хурма, абрикосы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Получаемые из разнообразной пищи витамины способствуют здоровью глаз, рассказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская. Самые полезные для зрения продукты она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач обратила внимание на важность витамина А, который содержится в яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке. «Из растительных продуктов ярко-красного и оранжевого цветов, таких как томаты, морковь, абрикосы, хурма, а также из листовой зелени (сельдерея, петрушки, черемши) мы можем получить витамин А в форме каротина», — уточнила Миргородская.

Витамины группы В (В1, В2, В6, В12), которые также очень важны для здоровья глаз, можно получить злаковых (хлеб грубого помола или из цельнозерновой муки), мяса, жирных сливок и бананов, перечислила врач. Кроме того, врач указала на пользу витамина Р и С. Они, продолжила офтальмолог, содержатся в цитрусовых фруктах, малине, черешне, ежевике, винограде, черной смородине, шиповнике, болгарском перце, паприке, капусте, томатах, картошке и лимонах.

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Витамин Е можно получить из орехов, нерафинированных растительных масел и листовой зелени, говорит Миргородская. В свою очередь, в морской рыбе и шампиньонах есть запасы витамина D (кальциферола), однако следует помнить, что он в основном аккумулируется кожей человека при нахождении на солнечном свете, как правило, в весенне-летний сезон, уточнила врач.

Она подчеркнула, что для здоровья глаз нужны не только витамины, но и микроэлементы, к примеру цинк, содержащийся в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе и грибах. Кроме того, важными для зрения Миргородская назвала микроэлементы лютеин и зеаксантин, которые можно получить из шпината, брокколи, тыквы, зеленого горошка, бобов, кукурузы, хурмы, и антоцианы, содержащиеся в ягодах аронии, асаи, черной смородине, чернике, клюкве, ежевике, малине.

Ранее офтальмолог Сая Нагори рассказала, что высокий уровень холестерина можно распознать по состоянию глаз человека. По ее словам, характерным симптомом является ксантелазма — желтые отложения вокруг глаз.

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