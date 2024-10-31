Врач назвала способ распознать высокий уровень холестерина по глазам

Офтальмолог Сая Нагори: высокий уровень холестерина можно распознать по глазам

Офтальмолог Сая Нагори рассказала, что высокий уровень холестерина можно распознать по состоянию глаз человека. Способ сделать это врач назвала изданию Gloucestershire Live.

По словам Нагори, симптомом высокого уровня холестерина является ксантелазма — желтые отложения вокруг глаз. Также, продолжила она, при скоплении холестерина в организме вокруг роговицы глаза могут образовываться кольца белого, серого или голубоватого оттенка.

«Здоровье сердца часто оказывается в центре внимания, когда речь заходит о холестерине. Но когда глаза намекают на скрытую проблему, это не просто глазная проблема. Это призыв к действию, чтобы заботиться о здоровье как сердечно-сосудистой системы, так и глаз», — заверила Нагори.

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